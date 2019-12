Getergd PSV deelt na een portie klappen nu zelf weer eens flink uit

Fortuna Sittard was zaterdagavond balsem voor de gekwetste PSV-zielen. De Limburgers werden zonder enig probleem aan flarden gespeeld. Kwam dat nu door de kracht van PSV of de zwakte van de tegenstander?

PSV haalt in een normaal eredivisieseizoen tussen de 40 en 45 punten in het Philips Stadion en in 17 duels is er dus hooguit een paar keer puntenverlies. Wedstrijden in de thuishaven van PSV zijn al decennia pijlers onder de goede seizoenen van de club, die zaterdagavond in Eindhoven met Fortuna Sittard een ‘zekerheidje’ voor een overwinning trof. Het was niet alleen theorie, maar ook in de praktijk was er geen moment iets te halen bij de topploeg onder hoogspanning. Eindelijk voldeed PSV weer eens aan de norm, met een even ruime als simpele zege.

PSV was na een portie klappen in de laatste weken getergd tot en met. Fortuna bakte er niet veel meer dan niets van en dus stond al voor rust een 3-0 voorsprong op het bord. Het werd voor de ploeg van Mark van Bommel een ideale avond om een flinke berg frustraties van zich af te spelen, met als hoogtepunt de rentree van Ibrahim Afellay als invaller. Even stond de tijd negen jaar stil, zo lang was het al geleden dat hij voor het laatst in een PSV-shirt in de eredivisie had gespeeld. Een kwartiertje kon het publiek van hem genieten. Na rust kwam er uit een penalty nog een goal bij voor PSV en sloeg ook Cody Gakpo nog toe, waardoor PSV de grootste zege van het seizoen evenaarde (5-0).

Hakblok

Coach Mark van Bommel lag voor het duel na een hectische periode op het spreekwoordelijke hakblok en zijn ploeg gaf tegen de degradatiekandidaat het enige juiste signaal af. Bij een nederlaag was de trainer normaal gesproken ontslagen en zo'n situatie hing geen seconde in de lucht. PSV werkte de invuloefening ook nog eens af met voetbal dat een beetje deed denken aan de eerste maanden waarin de 42-jarige clubicoon trainer was. Het was geen kwestie van tekenen bij het kruisje. Met sierletters zette PSV een handtekening onder de wedstrijd. Vooral Mo Ihattaren excelleerde. Wat een voetballer is hij op 17-jarige leeftijd al aan het worden.

Behoudens wat aardige acties van Mark Diemers legde de tegenstander voor PSV de rode loper veel te vaak uit en daardoor blijft het de vraag of de ploeg nou zo goed was of Fortuna zo slecht. De zege was in ieder geval balsem voor de in de herfst zo gegeselde Eindhovense lichamen. ,,Je kunt er op twee manieren naar kijken”, zei Mark van Bommel na afloop. ,,Maar ik denk dat wij gewoon een goede wedstrijd spelen.” Zijn ploeg kwam met 28 doelpogingen en gaf vrijwel niets weg. Van de eerste tot de laatste seconde regeerde PSV weer eens als een grootvorst in eigen huis.

Soeps

Nu moet het ook buiten Eindhoven eens gaan gebeuren. De afgelopen maanden was het niet veel soeps, wat PSV na het verlaten van de stadsgrenzen liet zien. Met een score van maar 25 punten uit de laatste 17 uitduels in de eredivisie is er veel verloren gegaan. Vorig seizoen leidde dat al tot een gemiste titel en nu lijkt PSV ook kansloos voor het kampioenschap, met AZ (7 punten) en Ajax (10 punten) ruim voor de brigade van Van Bommel. Volgende week spelen de laatste ploegen tegen elkaar in de competitie en reist PSV naar Feyenoord. ,,Maar eerst spelen wij nog tegen Rosenborg”, benadrukte Van Bommel.