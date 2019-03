Getergde Pereiro laat zich opnieuw zien bij Uruguay

Hirving Lozano ‘chipt’ en scoort voor Mexico, PS­V-reserve ‘Guti’ valt in

23 maart Hirving Lozano heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) met Mexico gewonnen van Chili: 3-1. De aanvaller van PSV zette de derde goal op het scorebord, door via een fraaie ‘chip’ af te ronden. Daarvoor had ook oud-PSV’er Héctor Moreno al gescoord, net als Raul Jimenez (vanaf de stip).