Ghanees jeugdinternational Opoku (18) via Piet de Visser op stage bij PSV

Alle partijen gaan kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Opoku blijft in ieder geval tot en met volgende week en sluit aan bij PSV onder 19, getraind door Ruud van Nistelrooij. De inmiddels bijna 85-jarige De Visser is enthousiast over de voorlopige samenwerking. ,,Het is mooi om met PSV in verbinding te blijven en te kijken of we elkaar op deze manier kunnen helpen. Ik ben nog altijd scout bij Chelsea, maar PSV blijft nu eenmaal de club waar ik lang gewerkt heb en ook graag blijf komen.”