Glunderende ome Dumfries na goal van neefje Denzel: 'Ik heb nauwelijks geslapen’

PS­V-middenvel­der Michal Sadílek debuteert in het nationale elftal van Tsjechië

5 juni PSV-middenvelder Michal Sadílek heeft zijn debuut in het nationale elftal van Tsjechië gemaakt. De middenvelder kwam vrijdagavond in een oefeninterland tegen Italië tien minuten voor het einde van de wedstrijd in de ploeg. Er was een pak rammel voor de Tsjechen (4-0, red.), maar Sadílek kan wel de Tsjechische variant van een ‘haasje’ ophalen.