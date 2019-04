‘Goaltjesdief’ De Jong krijgt goal tóch op zijn naam

Ontknoping eredivisie vrouwen Aline Zeler: ‘PSV, Ajax en Twente halen hetzelfde niveau’

Voor het eerst sinds PSV in de zomer van 2012 in het vrouwenvoetbal stapte, vecht de club tot het einde mee om de landstitel. Door de gemaakte stap in de professionalisering en een selectie die ook de komende jaren competitief lijkt, mag het seizoen hoe dan ook als geslaagd betiteld worden. Al zal het bij puntverlies vrijdagavond tegen FC Twente (19.30 uur in Eindhoven) voelen alsof de titel vliegensvlug door de vingers is geglipt.