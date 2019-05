Gomes krijgt bij afscheid pak op de broek van Manchester City van Zinchenko

Gomes liet zich afgelopen week ontvallen dat hij nu pastor wil worden, na alles wat hij heeft meegemaakt. De goalie was tussen 2005 en 2008 actief in Eindhoven. Daarna flirtte hij nog regelmatig met PSV, waar hij niet op een prettige manier was weggegaan en pas veel later, namelijk in 2012, een soort van officieuze rehabilitatie kreeg. Hij liep toen ongepland een ereronde in het Philips Stadion, waaruit hij na een conflict met Jan Reker was vertrokken.