Götze deed bij PSV al aan de groepstraining mee: ‘Heb nog enkele weken nodig’

PSV presenteerde donderdagmiddag de nieuwe aanwinst Mario Götze (28), die dinsdagavond bij de Eindhovenaren aansloot. Dé verrassing van de afgelopen transferperiode is positief over zijn entree. ,,Het trainingscomplex is prachtig en het stadion heb ik nu voor de tweede keer pas gezien. Ik wil gas gaan geven en plezier hebben bij PSV.”

Trainer Roger Schmidt en hij hadden al een paar maanden geleden gesproken over een stap naar Eindhoven. Af en toe was er contact. ,,Ik heb de laatste maanden gekeken wat voor mij een goede optie zou kunnen zijn. Roger Schmidt heeft me overgehaald deze stap te maken, omdat ik zijn visie interessant vind en hier prijzen wil proberen te pakken. Ik heb nu tien jaar in de Bundesliga gespeeld en het is voor mij goed om een keer in Nederland te spelen, waar ik me volledig op het voetbal kan concentreren.”

Doorslag

Het pressievoetbal dat Roger Schmidt wil spelen, vindt hij goed bij zijn kwaliteiten passen. ,,Ik heb veel vertrouwen in de filosofie van de coach, maar uiteindelijk is wel het totaalplaatje de reden om hier te komen. Roger Schmidt is daar wel een belangrijk onderdeel van, maar meer dingen hebben de doorslag gegeven. Of het een vlucht uit Duitsland is? Nee, zeker niet. Het is juist mooi dat je als voetballer ook in andere landen kunt spelen. Vandaag heb ik voor het eerst met de groep getraind. Of ik snel inzetbaar ben, zullen we moeten bekijken. Ik heb een aantal weken training met de ploeg nodig en moet acclimatiseren.”

Götze heeft zijn ambities nog lang niet begraven, nadat hij zes jaar geleden een WK-finale in het voordeel van Duitsland besliste. Hij wil de Champions League zelfs nog winnen, zei hij onlangs in een interview. ,,Maar ik heb niet gezegd dit seizoen al. Dat kan ook niet (PSV speelt in de Europa League, red.)”, gaf hij aan. ,,Ik probeer nu zo snel mogelijk fit te worden, dat is nu belangrijk. Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging en wil met PSV bovenin meespelen uiteraard. De doelen zijn duidelijk.”

