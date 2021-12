‘Götze is een oliemannetje, maar met Gakpo in de ploeg bijt PSV wel door’

PSV won zaterdagmiddag uiteindelijk vrij eenvoudig van FC Utrecht (4-1), zag ook PSV-watcher Rik Elfrink op de tribune van het Philips Stadion. Hij vond onder meer dat het opstellen van Cody Gakpo in de ploeg cruciaal was. ,,Omdat PSV met hem in de formatie wel doorbijt. Mario Götze liet PSV beter voetballen en is een soort oliemannetje, maar voetbal draait ook om doorbijten. Die eerste goal is heel belangrijk.”