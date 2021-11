Götze is niet verrast dat anderen nu opstaan bij PSV: ‘Wij hebben een goed team’

,,Wij hebben een goed team en daar draait het ook altijd om in voetbal. Andere spelers in de ploeg maken het spel wel iets anders, maar we blijven één. In trainingen zie ik alle spelers en ik ben niet verrast dat een aantal van hen ons nu kan helpen in deze fase. We speelden tegen Vitesse zaterdag goed en focussen ons nu weer op de volgende wedstrijd.”

Vechten

Götze benadrukt dat een club als PSV alle spelers tien, elf maanden per jaar volledig nodig heeft. ,,We missen een aantal spelers, maar op een moeilijk moment hebben we dit weekend laten zien waar we toen in staat zijn. Dat willen we tegen Sturm Graz ook. Over Europa League- of Conference League-voetbal denken wij niet na nu. We maken pas over twee weken de balans op, als de groepsfase is uitgespeeld.”