Götze put vertrouwen uit eerdere internationale wedstrijden van PSV en ‘adviseert’ stoelriemen

Mario Götze ziet het zetten, zo gaf hij daags voor het duel tijdens de persconferentie van PSV. ,,Ik denk dat wij vertrouwen kunnen putten uit de eerdere internationale wedstrijden van dit seizoen. Zelf ga ik er alles aan doen om het team te helpen, zodat we zo goed mogelijk voor de dag kunnen komen. Als we iets geleerd hebben uit de eerste wedstrijd, is het wel dat Benfica gewoon een sterk team is.”

Senang

De ervaren PSV'er voelt zich momenteel senang in Eindhoven. ,,Dit is een schitterende kans voor ons en iedereen kijkt ernaar uit”, vertelde hij. Götze kreeg ook nog een vraag over het staan en zitten in stadions, iets waar minister Hugo de Jong maandag kritisch op was. Hij gaf aan dat overheidsregels gerespecteerd dienen te worden en vervolgde met een kwinkslag. ,,Misschien moeten er gordels worden geplaatst”, zo vertelde hij. Trainer Roger Schmidt van PSV kon daar naar eigen zeggen niet meer overheen. Als PSV tegen Benfica weet te scoren, hoopt hij dat er een uitzondering geldt voor de coach, zo gaf hij aan.