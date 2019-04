Gözübüyük fluit uitduel PSV bij Vitesse

Aboukhlal laat zich zien als toekomsti­ge optie voor de A-selectie van PSV

12:12 Jong PSV probeerde maandagavond in De Vliert om het spel te maken, maar via een paar scherpe tegenstoten was het eindresultaat een pets op de billen: 3-1. Zakaria Aboukhlal scoorde opnieuw en maakte een goede indruk.