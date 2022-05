Gözübüyük wil niet reageren na discutabele penalty en laat PSV’ers vergeefs wachten

Na afloop wilde PSV opheldering van de arbiter, maar die weigerde volgens betrokkenen om met trainer Roger Schmidt en andere Eindhovense vertegenwoordigers te praten. Gözübüyük was na afloop lang in zijn kleedkamer gebleven en daarna was voor de buitenwereld te zien dat hij geen contact wilde met de PSV'ers die nog in De Kuip waren gebleven. Onder anderen technisch directeur John de Jong wilde graag van hem horen waarom hij tot een penalty had besloten.

Trainer Roger Schmidt toonde zich na afloop van de wedstrijd furieus en vond dat het absoluut geen hands was. ,,Dat zag iedereen in het stadion. Deze beslissing bepaalt voor honderd procent de uitslag. Er zijn zes scheidsrechters bij een uitwedstrijd en ze kunnen in de 94ste minuut niet de beslissing nemen die juist is. De beslissing zelf is niet de schande, want niet alles is te zien op het veld. Dat hier niet ingegrepen wordt, is wel een schande. En ik heb het gevoel dat het andersom wel was gebeurd, als het voor het doel van de tegenstander was gebeurd. Dat gevoel heb ik.”