‘Granieten Denzel Dumfries van onschatbare waarde voor PSV’

Ryan Thomas na zware blessure eindelijk weer écht terug: ‘Als je ziet hoe iedereen met hem omgaat’

6 oktober Voor Ryan Thomas (24) was er tijdens PSV-VVV, een duel dat door PSV met 4-1 werd gewonnen, een prachtig moment. Veertien maanden na zijn komst naar Eindhoven kon hij dan eindelijk zijn debuut voor PSV maken. In het competitieduel met de Venlonaren kwam hij er in de slotfase in. Thomas was na afloop heel blij met de manier waarop hij door het publiek ontvangen was.