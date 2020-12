Gretig PSV zet in Europa puntjes op de i en de e

Roger Schmidt ging donderdagavond na PSV-Omonia Nicosia (4-0) nog eens veertien dagen terug in de tijd. PSV leek net als vorig jaar te snel te sneuvelen in het Europa League-toernooi. Na zeperds tegen Granada en een veeghelft in Thessaloniki (4-1 verlies) stonden de Eindhovenaren met 0-2 achter tegen PAOK Saloniki. Een uitzichtloze situatie, die niet leidde tot moedeloosheid. Het riep een soort oerkracht in het elftal op. ,,In die wedstrijd hebben we met een portie veerkracht de basis gelegd voor de plek waar we nu staan. Ik vind dat we terecht onze poule hebben gewonnen", aldus de coach. Niet alleen het al bijna verloren gewaande thuisduel werd nog gewonnen. De uitzege bij Granada van vorige week leidde verrassend snel tot overwintering en een bescheiden feestje. Donderdag volgde de kers op de taart, omdat de Spanjaarden in Griekenland punten lieten liggen en PSV in het Philips Stadion simpel won.