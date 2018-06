'Grillige Pereiro heeft scepsis nog niet overwonnen'

video Jeugdfina­le Feyenoord-PS­V ontspoort, coach Ooijer hekelt gescheld met slopende ziekte

2 juni De bekerfinale tussen Feyenoord onder 19 en PSV onder 19 is zaterdagmiddag uitgedraaid op een sof voor PSV, met een ordinaire vechtpartij in de slotfase. Mensen kwamen het veld op, aanhangers van Feyenoord misdroegen zich en sloegen op de dug out van PSV en op het veld liet een aantal spelers en stafleden van beide teams zich ook niet onbetuigd. De scheidsrechter was niet opgewassen tegen het tumult en kon de zaak totaal niet in de hand houden.