Groei boeken via drie fronten is voor PSV hard nodig om een Amsterdams monopolie te voorkomen

Conflict met Cruijff? ‘Ik heb nooit persoonlij­ke problemen met Johan gehad’, zei Willy van der Kuijlen in 1999 in een openhartig interview

22 april Heel vaak is het maandag overleden PSV-icoon Willy van der Kuijlen na zijn voetballoopbaan niet geïnterviewd. In een van de weinige grote vraaggesprekken in het ED, nadat hij in 1999 door deze krant werd uitgeroepen tot PSV’er van de eeuw, ging hij er eens uitgebreid voor zitten. Hij sprak openhartig, ook over zijn vermeende conflict met Johan Cruijff. Vanwege het overlijden van de grootste PSV’er ooit publiceren we het interview nog een keer.