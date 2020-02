Grondrechten in het geding bij PSV: ‘Er is wel een grens’

Faber wil dat PSV van achteruit beter gaat voetballen: ‘Zo leiden we spelers ook op’

7 februari ,,Iedereen heeft behoefte aan een overwinning”, signaleerde Ernest Faber vrijdagmiddag bij PSV. Voor het duel met Willem II van zaterdag is er gezonde spanning, denkt hij. ,,Dat hoort erbij, want zonder spanning kun je niet presteren. Natuurlijk moet er gewonnen worden. Vorige week hebben we een wedstrijd gespeeld, die niet PSV-waardig is. Wij kunnen veel beter.”