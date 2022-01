Grootste supportersclub van PSV wil actie van het kabinet en perspectief op volle(re) stadions

,,Ludieke acties vinden we prima, maar ongehoorzaamheid kan zich tegen onze branche keren. We willen namelijk uitstralen dat de stadions op een verantwoorde manier open kunnen. Dan past het niet om bestaande regels aan de laars te lappen.”

Volgens Timmermans doen de lege stadions pijn aan de ogen, zeker in topwedstrijden zoals die zondag op het programma staan. PSV speelt dan thuis in het Philips Stadion tegen Ajax en heeft niet het voordeel van aanwezige thuisfans, waar Ajax dat eerder dit seizoen wel had. Timmermans snapt dat het overmacht is, maar vindt wel dat er onderhand een routekaart moet komen. ,,We zijn geen virologen en snappen dat de beste stuurlui aan wal staan. Maar vanaf de kade vragen we het kabinet wel om perspectief.”