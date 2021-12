‘Grote naam’ Roger Schmidt duikt weer op Duitse lijstjes op, maar vertrek is nu geen issue voor hem en PSV

PSV-coach Roger Schmidt duikt op dit moment weer op een aantal lijstjes op in Duitsland. Onder meer Red Bull Leipzig zou hem aan willen trekken, omdat die club afscheid heeft genomen van Jesse March. Het Duitse voetbalblad ‘Kicker’ stelt dat Schmidt bovenaan het lijstje staat in Leipzig. Ook Hertha BSC zou hem willen aanstellen.

Een vertrek van Schmidt is op dit moment geen issue voor hem en PSV, zo valt te beluisteren bij de Eindhovense club. Schmidt heeft geen clausules in zijn op 30 juni 2022 aflopende contract op basis waarvan hij ineens zomaar zou kunnen vertrekken en dat betekent dat PSV voor hem een transfersom zou kunnen vragen. Schmidt geldt in Duitsland als een grote naam en wordt bij de oosterburen om de zoveel tijd aan grotere Bundesliga-clubs gelinkt.

PSV is op dit moment bezig met de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad en probeert daar een goede prestatie te leveren, zo melden betrokkenen.

Doorpakken

Lukt het Schmidt om met PSV tot de winterstop zonder kleerscheuren te blijven, dan geeft dat de onderhandelingen over een langere PSV-toekomst met de coach misschien wat wind in de zeilen. Schmidt heeft in Duitsland keuze te over, maar als bekend heeft PSV ook belangstelling om met hem verder te bouwen. Na de teleurstellingen in oktober leek voor beide partijen het goede moment nog niet daar om door te pakken.

De Duitse coach heeft zelf naar verluidt ook nogal wat eisen en wil dat PSV op een aantal belangrijke punten stappen zet. Het minder groot maken van de financiële kloof met Ajax is er een van, al realiseert het kamp-Schmidt zich ook dat dit niet per se doorslaggevend hoeft te zijn voor de klasseringen en ook niet zomaar realiseerbaar is.