Gudmundsson en Rigo bij Jong PSV tegen RKC

Cocu over PSV: 'Op tachtig procent spelen? Daar hebben wij de kwaliteiten niet voor'

14:27 PSV is nog niet bezig met het incalculeren van een landstitel en wil gewoon wedstrijden winnen, bleek vrijdag opnieuw. In navolging van algemeen directeur Toon Gerbrands sprak ook trainer Phillip Cocu over het behoud van focus en wil hij de blik op de eerstvolgende wedstrijd houden.