Gudmundsson geniet bij PSV én Jong PSV: 'Het verschil is groot, maar ik ga ervoor'

Jong PSV veel te sterk voor tam FC Eindhoven

8:15 Jong PSV had maandagavond in de kleine stadsderby geen kind aan FC Eindhoven. In de eerste helft liep de ploeg van trainer Dennis Haar al snel uit naar een 3-0 voorsprong. Via Jordan Teze, Cody Gakpo en Ramon Pascal Lundqvist liep het beloftenteam simpel over blauw-wit heen en na rust kwam er via Albert Gudmundsson nog een goal bij. Hij leek voor de 4-0 eindstand te zorgen, maar in de slotfase richtte FC Eindhoven zich nog een keer op. Wie anders dan Mart Lieder zorgde voor de eretreffer.