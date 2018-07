Gudmundsson nog in gesprek met Van Bommel

Nu het WK voor IJsland is afgelopen, moet Albert Gudmundsson op korte termijn over zijn toekomst beslissen.

Albert Gudmundsson laat zijn keuze voor de toekomst mede afhangen van een gesprek met de nieuwe PSV-hoofdcoach Mark van Bommel. De net 21 jaar geworden IJslander heeft een aanbieding voor een langer en verbeterd contract bij PSV in beraad. Onder meer het Tsjechische Slavia Praag wil pogingen ondernemen om hem in te lijven, maar moet in de wachtkamer plaatsnemen. Gudmundsson kost ongeveer 1 tot 1,5 miljoen, omdat hij in Eindhoven nog maar een contract tot midden 2019 heeft.

Volgens zijn zaakwaarnemer zijn alle opties voor de WK-debutant nog open. Gudmundsson zou voor zijn kansen kunnen gaan in Eindhoven, als Van Bommel uitspreekt dat hij het in hem ziet zitten. Hij staat ook open voor een nieuw avontuur of verhuur aan een ploeg in de subtop, als er bij PSV momenteel onvoldoende mogelijkheden voor hem zijn. ,,Albert moet nu echt een of in internationale periodes gewoon twee keer per week gaan spelen en een jaar zoals afgelopen seizoen is voor zijn carrière niet goed", vindt Laurens Melotte.

Ontwikkeling

,,PSV is dit jaar kampioen geworden en dus kun je zeggen dat men de goede keuzes heeft gemaakt. Voor de ontwikkeling van Albert is het niettemin belangrijk dat hij voldoende aan bod komt. Dat kan op allerlei manieren, waarbij de hoofdtrainer natuurlijk de doorslaggevende factor is. Albert is een creatieve speler, die een wedstrijd in een moment kan openbreken. Onder Phillip Cocu was spelen vanuit controle en het bewaken van de organisatie een belangrijke taak voor bijna alle PSV'ers. Daarin moet Albert zich wel ontwikkelen, maar hij heeft zonder twijfel ook kwaliteiten die op het hoogste niveau bruikbaar zijn."