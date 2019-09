‘Guti’ na operatie terug naar Nederland, PSV hoopt hem snel op te lappen

Érick Gutiérrez loopt breuk in de rechter­hand op bij training van Mexico

7 september Middenvelder Érick Gutiérrez van PSV heeft een breuk in zijn rechterhand opgelopen tijdens een training van het Mexicaanse elftal. De 24-jarige voetballer had daags voor de training nog voor het eerst gescoord voor de nationale ploeg, in zijn achttiende interland.