Gutiérrez kan gaan jagen op zijn definitieve doorbraak

PSV geeft goed signaal af in Oosterhout, ook Lozano snel terug

12 juli Trainer Mark van Bommel maakte vrijdagavond in Oosterhout zeker geen ontevreden indruk, nadat zijn ploeg op het amateurcomplex van TSC een 3-0 overwinning had geboekt tegen Aris Saloniki. ,,Het gaat me niet om de uitslag, maar het gaat erom dat het elftal en de spelers beter worden”, zei hij over het duel, waarin opnieuw een paar puntjes op de i werden gezet in aanloop naar het tweeluik met Basel.