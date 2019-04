Gutiérrez moet vertrouwen van staf PSV nog winnen

Jong PSV helpt FC Twente én zichzelf met fraaie zege op Sparta

22 april Jong PSV heeft FC Twente met een 2-0 zege op Sparta de helpende hand geboden en geholpen aan de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Het beloftenteam van Dennis Haar hielp uiteraard ook zichzelf en is door het verlies van de concurrenten in de subtop terug op plek vier in de stand.