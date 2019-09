Gutiérrez na een week van uitersten terug naar PSV

Het was een interlandweek van uitersten voor PSV-middenvelder Érick Gutiérrez (24). Nadat hij zaterdag zijn eerste goal voor de nationale ploeg van Mexico maakte, brak de middenvelder een dag later zijn hand. De PSV’er is gisteren in zijn vaderland geopereerd en maakt daarna snel de reis naar Eindhoven.

PSV kan zaterdag in principe geen beroep op hem doen, als de club thuis tegen Vitesse speelt. Het is niet uitgesloten dat hij de week daarna weer kan trainen, in de week dat PSV met Sporting Portugal (donderdag) en Ajax (zondag) bepalende duels afwerkt.

Bij de operatie van ‘Guti’ zijn geen complicaties opgetreden en dus is van een lange absentie waarschijnlijk geen sprake. Hoe trainer Mark van Bommel zijn afwezigheid opvangt, is nog ongewis. Hij kan ervoor kiezen om het vorig seizoen in deze periode succesvolle blok met Pablo Rosario en Jorrit Hendrix op het middenveld in ere te herstellen. In plaats van Hendrix kan hij ook Michal Sadílek in die constellatie opstellen. Ook zou hij - eveneens als plan-B - kunnen voortborduren op de tweede helft van het duel met RKC, waarin PSV de offensieve kracht in de ploeg optimaal uitbuitte.

Belangrijke kracht

Gutiérrez groeide de afgelopen weken meer en meer uit tot een van de belangrijke krachten in het team en liet zien fysiek gegroeid te zijn. Hendrix viel tegen RKC goed in en lijkt ook daarom een behoorlijke kans te maken om zaterdag op de plek van ‘Guti’ de basis te halen. PSV kan momenteel sowieso nog niet beschikken over Sam Lammers en Gastón Pereiro. De afgelopen weken stroomde de ziekenboeg juist leeg, omdat Ryan Thomas en Ibrahim Afellay weer aan spelen toekwamen. Of Van Bommel het al ziet zitten om hen de komende periode in te passen, is nog onduidelijk.