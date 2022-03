Guus Hiddink moet bij PSV klankbord voor Ruud van Nistelrooy worden

ANALYSE Bij PSV is de stroop vloeibaar geworden en blijft er geloof in een nieuw wonder

Het enige waar PSV na dit weekend écht blij mee kon zijn, is dat de strijd om plek twee in de eredivisie in dit seizoen beslecht lijkt. Druk van onderen is er in de competitie niet meer, terwijl PSV nog altijd mag hopen op een wonder. De titel blijft het hoofddoel en daarbij is één eerder probleem opgelost.

21 maart