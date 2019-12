Guus komt in januari weer ‘thuus’

Uneken ziet te laag rendement bij Jong PSV: ‘Goed gespeeld, maar te weinig punten’

20 december Trainer Peter Uneken van Jong PSV stond vrijdagavond met zijn ploeg na negentig minuten opnieuw met lege handen. De beloftenformatie verloor met 2-1 bij FC Den Bosch en gaat dus met een nederlaag de winterstop in. ,,We zijn de tweede helft beter en zeker aan het einde domineren we volledig. Alleen moeten we wel een goal maken om meer aan deze wedstrijd over te houden.”