Guus Til weet wat voor PSV het verschil maakte in de Johan Cruijff Schaal: ‘Elke counter is kassa’

Fikse blessure voor PS­V-aanvaller Noni Madueke, die bijna vier maanden uitgescha­keld lijkt

PSV-aanvaller Noni Madueke is maandenlang uitgeschakeld Bronnen rond de speler melden vrijdagmorgen al dat hij tijdens de training van PSV een zware enkelblessure op heeft gelopen en dat deze ook behoorlijk serieus is. PSV heeft dat bevestigd: Maudeke ligt er waarschijnlijk vier maanden uit en de facto worden dat er vijf, omdat het WK in november en december is.

29 juli