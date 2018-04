Haar heeft vrede met remise bij Telstar en deelt compliment uit aan onder anderen Abels

De ploegen speelden sinds 2013 tien keer tegen elkaar. Vier keer won Jong PSV (alleen in thuisduels) en zes keer leverde het affiche een remise op. Jong PSV-trainer Dennis Haar had er na afloop vrede mee. ,,We zitten in een goede serie en hadden ook vanavond de kansen om hier te winnen. In een aantal fases zijn we in deze lastige uitwedstrijd tot goed voetbal gekomen. Telstar had ook een aantal kansen en die leidden niet tot een goal. De uitslag is in mijn ogen dan ook een terechte."