Haar schippert met succes bij Jong PSV

In het kielzog van het eerste elftal draaien de beloften van PSV geen onaardig seizoen in de eerste divisie. Jong PSV is de meest scorende van alle twintig ploegen op het tweede niveau en boekte een aantal grote zeges, onder meer op Go Ahead Eagles (5-1). In een competitie die sterker lijkt dan ooit, met ploegen als FC Twente, Sparta, Go Ahead, Roda JC en NEC als blikvangers, is de zesde stek bij de winterstop een meer dan acceptabele positie.