Halsema kritisch op Eindhovense collega Jorritsma: ‘Hij heeft zich niet aan de afspraak gehouden’

,,We hebben een landelijke afspraak gemaakt als burgemeesters, samen met het kabinet, dat we daar op dit moment geen uitspraken over doen. Daar heeft de burgemeester van Eindhoven zich niet aan gehouden”, zegt Halsema desgevraagd in gesprek met de Amsterdamse tv-zender AT5. ,,Amsterdam trekt hierin gelijk op met de andere steden en met het kabinet. Op dit moment is voetbal verboden. Het kabinet zal rond 21 april opnieuw met maatregelen komen en vaststellen wat er wel en niet mag. Wij wachten daarop en praten daar ondertussen over met het kabinet. Ik ga niet vooruitlopen op de afspraken die we aan het maken zijn.”



Jorritsma heeft zijn eigen koers gekozen, vindt Halsema. ,,In Amsterdam werken we nauw samen met het kabinet en andere gemeenten. Dat is een traditie en daar hecht ik aan. Het is heel simpel op dit moment. Er mag nu niet gevoetbald worden. Wat er in mei gebeurt, is op dit moment onduidelijk. Daarvoor neemt het kabinet nog een beslissing en dat doet ze na overleg met alle gemeenten. Pas als die beslissing bekend is, treed ik naar buiten.”