Harde kern van PSV zingt ontslagen Mark van Bommel toe: ‘Een clubicoon laat je niet vallen’

Faber ziet in Hendrix optie voor defensief PSV-hart

11:48 PSV is zaterdag flink gehavend voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle en dat zal waarschijnlijk opnieuw leiden tot een aantal wijzigingen in de ploeg. Met Donyell Malen, Ryan Thomas, Érick Gutiérrez en Michal Sadílek ontbreekt een aantal basiskrachten van de afgelopen weken. Daarnaast is Denzel Dumfries, die tot nu toe elk duel in dit seizoen in de basis stond, geschorst. Voor beoogd breekijzer Konstantinos Mitroglou is het eveneens al winterstop.