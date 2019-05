Harry Lubse: ‘In de jaren zeventig werd kampioen worden normaler’

De slotweek in de eredivisie is in alles ‘anders dan anders’, weet drievoudig landskampioen Harry Lubse. De 67-jarige Eindhovenaar lag naar eigen zeggen nooit wakker van de strijd met Ajax en Feyenoord, maar zag ook dat dat niet voor iedereen gold. Doorgaans wisten de PSV’ers van toen niettemin prima raad met de laatste loodjes. Ze wogen niet per se zwaarder, maar wel anders. ,,Wedstrijden winnen is één, een prijs pakken is iets heel anders. Dat is nu nog zo en dat hebben veel teams al gemerkt. Er komt mentaal nog wat extra’s bij kijken. Ik kan me nog herinneren dat ik in 1978 in onze kampioenswedstrijd ineens kramp kreeg. Dat had ik normaal nooit en het kwam denk ik gewoon door de stress.”