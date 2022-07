Hattrickheld Til bezorgt PSV de Johan Cruijff Schaal in verhit potje tegen Ajax

PSV heeft de eerste prijs van het seizoen te pakken: in een krankzinnige wedstrijd won de ploeg van Ruud van Nistelrooij uiteindelijk met 3-5 van Ajax. Guus Til was met een hattrick de grote man in zijn officiële debuutwedstrijd voor PSV, dat de Johan Cruijff Schaal voor de dertiende keer won.

Of de Johan Cruijff Schaal serieus werd genomen door Ajax en PSV? Nou en of. Het was een heet potje, zo aan het einde van de voorbereiding van beide teams. Opstootjes, een onbestrafte elleboogstoot, gedoe over de VAR, een blunderende keeper én flink wat goals - acht stuks maarliefst - maakten het tot een intense topper.

Eentje waar PSV nog uiterst moeizaam aan begon, met Johan Bakayoko als vervanger van de geblesseerde Noni Madueke. De ploeg van Van Nistelrooij werd het eerste halfuur weggespeeld, oud-PSV’er Steven Bergwijn maakte na een kwartiertje ook de terechte 0-1 nadat hij vanaf links wel erg makkelijk naar binnen kon snijden.

Handelsmerk Gakpo

Maar plots veranderde er iets, onder aanvoering van Cody Gakpo en Guus Til boog PSV het duel volledig om. Gakpo lepelde de bal op voor hem kenmerkende wijze op het hoofd van Til, die raak knikte: 1-1 Dat gaf PSV vleugels, want op slag van rust maakte Til op identieke wijze de 1-2, al zat doelman Jay Gorter deze keer ook mis. Niet voor het laatst overigens.

Die plotselinge ommekeer bracht Ajax over de kook: Edson Álvarez deelde nog voor rust een elleboogstoot uit aan Til, maar arbiter Dennis Higler hield het bij een gele kaart. Tot woede PSV greep de VAR niet in en vlak na rust juist wél toen een gele kaart voor Owen Wijndal plots werd teruggedraaid.

Doelpuntenfestival

De tweede helft was toch al intens, Antony maakte al snel 2-2, doelman Walter Benítez had daar mogelijk meer aan kunnen doen, maar hij maakte het zeker niet zo bont als Gorter, die de bal in de 65ste minuut zomaar inleverde bij Gakpo, die daarna verwoestend raak schoot.

Even later gaf Til zijn officiële debuut nóg meer kleur door met een gelukje zijn derde van de avond te maken, maar daarmee werd het aanvankelijk niet minder spannend. Want enkele minuten na de 2-4 maakte Mohammed Kudus er alweer 3-4 van. PSV trok die stand uiteindelijk over de streep, ook omdat Invaller Calvin Bassey rood kreeg na een stevige tackle op Ismael Saibari. In de absolute slotfase maakte Xavi Simons er ook nog 3-5 van.

En dus gaan de Eindhovenaren met vertrouwen richting de belangrijke wedstrijd tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Dinsdag speelt PSV al in Monaco.

Ajax - PSV 3-5 (2-1). 16. Bergwijn 1-0, 32. Til 1-1, 45+1. Til 1-2, 54. Antony 2-2, 65. Gakpo 2-3, 69. Til 2-4, 72. Kudus 3-4, 90. Simons 3-5.

Rode kaart: Bassey (Ajax).

Ajax: Gorter; Rensch, Timber (72. Klaassen), Blind, Wijndal (61. Bassey); Alvarez, Taylor (85. Schuurs); Antony (72. Brobbey), Berghuis (61. Kudus), Bergwijn; Tadic.

PSV: Benítez; Hoever (61. Ramalho), Teze, Obispo, Max; Sangaré, Til (72. Gutiérrez), Veerman; Bakayoko (61. Saibari), De Jong (89. Ledezma), Gakpo (72. Simons).

