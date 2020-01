Héctor Moreno op visite bij PSV in Qatar: ‘Zwolle-uit hét moment van mijn carrière’

Hij verliet de Eindhovense club in mei 2017 vanwege een transfer naar AS Roma. Daarna speelde Moreno nog voor Real Sociedad en in juli belandde hij in Qatar. ,,In Mexico was ik gewend aan de warmte, maar hier is het echt ongelooflijk in de zomer”, stelde hij. ,,De tijden bij PSV en AZ zijn in Nederland voor mij prachtige jaren geweest. Onvergetelijk. Wat voor mij het allermooiste moment was? Dat moet toch het kampioenschap van 2016 in Zwolle zijn. Wat er die dag gebeurde, was zo ongelooflijk. We waren zelf heel ontspannen en hadden eigenlijk nergens meer op gerekend. De ontlading was zo bijzonder. Een sportief wonder dat we zelf afdwongen en dat ook God ons heeft gegund.”