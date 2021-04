Heel Jong PSV zit ineens in quarantaine: ‘Het grijpt zo rap om zich heen’

Afgelopen weekend bleek al dat sprake was van een nieuwe corona-uitbraak bij het beloftenteam, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Er waren maar net genoeg spelers om maandag tegen De Graafschap uit te komen. Nu is voetballen in wedstrijdverband simpelweg onmogelijk geworden voor Jong PSV, omdat er te weinig wedstrijdfitte spelers meer over zijn. Door Jong PSV-TOP Oss van vrijdagavond is dus een streep gegaan.