Heerenveen benadert al opvolger voor Dumfries, transfer naar PSV nog niet rond

Hoewel sc Heerenveen inmiddels bewegingen heeft ingezet om rechtsback Sherrel Floranus van Sparta in te lijven, houdt de Friese club naar verluidt nog altijd vast aan een vraagprijs van ongeveer 6 miljoen euro. Dat melden bronnen die eerder al aangaven dat PSV een openingsbod van 4 miljoen euro deed. Daarna heeft PSV het bod verhoogd, maar nog niet volledig naar de zin van sc Heerenveen. De verwachting is nog altijd dat Dumfries snel naar de landskampioen gaat. Dat verklaart ook waarom Heerenveen zaken wil doen met Sparta.

Al weken proberen de Eindhovenaren om de back in te lijven. Directeur voetbalzaken Marcel Brands sprak al in april met Dumfries' begeleider Santi Kolk en technisch manager Gerry Hamstra van sc Heerenveen. Een positieve ontknoping wordt weliswaar snel verwacht, maar was woensdagavond laat dus nog geen feit. Eerder deze week liet Brands optekenen dat hij de kans 'heel klein' achtte dat Dumfries naar PSV komt. In eerste instantie wilde Heerenveen volgens betrokkenen niet reageren op het bod van 4 miljoen euro.