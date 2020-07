Heerenveen is geïnteresseerd in PSV-doelman Robbin Ruiter

Ruiter slaagde er afgelopen seizoen niet in om een basisplek in Eindhoven te veroveren en moest na de keeperssoap in november (uit bij Willem II) ook genoegen nemen met een plaats op de bank. Hij was daar zeker niet blij mee. Daarvoor was hij toch kortstondig in het elftal gekomen, na fysiek malheur bij Jeroen Zoet. Uiteindelijk kreeg Lars Unnerstall de voorkeur en na de winterstop was er voor Ernest Faber geen reden meer om hem te wisselen, omdat de Duitser over het grote geheel zeker een voldoende noteerde.