Heerenveen zit hoog in de boom voor Dumfries, die graag naar PSV wil

PSV beschouwt een eventuele transfer van Dumfries als een overgang van een subtopper naar een topploeg in de eredivisie, waarvoor het eerder pakweg 4 tot 4,5 miljoen euro over had. Dat was bijvoorbeeld zo bij de transfers van Bart Ramselaar van FC Utrecht naar PSV en bij de overgang van Davy Pröpper van Vitesse naar PSV. Via bonusconstructies of een doorverkooppercentage kan zo'n bedrag nog wel hoger uitvallen.

Dumfries zelf wil graag naar Eindhoven. sc Heerenveen wil naar verwachting minimaal 6 tot 7 miljoen euro voor hem ontvangen. Bij PSV is er het vertrouwen dat Dumfries zich ook een niveau hoger staande kan houden, maar de club heeft weinig trek om de prijzen in de eredivisie verder op te drijven. In het uiterste geval zal PSV doorschakelen naar andere opties. De kans is groot dat PSV zich nog een keer voor Dumfries meldt in Zuid-Friesland, maar dan moet ook de leiding van sc Heerenveen water bij de wijn doen. Dumfries kwam vorig jaar voor 800.000 euro (plus een doorverkooppercentage voor Sparta) naar het Abe Lenstra Stadion. Destijds had PSV ook al belangstelling, maar met de aanwezigheid van Santiago Arias en Joshua Brenet was er een erg kleine kans dat hij zou gaan spelen.