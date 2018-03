Van Vlerken roemde het Eindhovense collectief. ,,We zijn altijd blij als er kwalitatief goede spelers van het eerste elftal bij de groep komen. Vanavond hebben we laten zien dat we ook iets kunnen bereiken met de groep waar we zelf bijna de hele week mee trainen. We hebben iets voor elkaar over en ook na de blessures in deze wedstrijd hebben we het hoofd overeind gehouden. Heerlijk om zo te winnen in Amsterdam."

Jong PSV kon in de omschakeling naar een grote overwinning uitlopen en had misschien nog wel vaker moeten scoren. ,,We hebben het niet allemaal goed uitgespeeld, maar we waren in de omschakeling wel sterk vandaag. Vooral de manier waarop we Ajax onder druk hebben gehouden, was denk ik belangrijk."

Degelijk seizoen

De rechtsback is opnieuw bezig aan een degelijk seizoen, zijn tweede achtereen. Na de fraaie vierde plek in de eerste divisie van vorig seizoen (onder coach Pascal Jansen), is het team van Dennis Haar opnieuw op plaats vier te vinden. Bij PSV wordt zijn contract niet verlengd, maar Van Vlerken heeft er vertrouwen in dat hij komend seizoen elders aan de slag gaat. ,,Mijn zaakwaarnemer is aan het werk gegaan. Ik ben PSV heel dankbaar voor de kansen die mij geboden zijn en heb hier een prachtige tijd gehad. Er zal zeker iets komen. Ik hoop op een club in de eredivisie."