Heet avondje in Tel Aviv smaakt naar meer voor gretige PSV’er: ‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’

De scheidsrechter had de supporters van Maccabi Tel Aviv al drie keer gewaarschuwd, maar toen ze zo rond de zestigste minuut weer met voorwerpen gooiden, was het écht klaar. Dit keer was Noni Madueke het slachtoffer, zag Jordan Teze van dichtbij. ,,Hij zei dat het genoeg was geweest en legde de wedstrijd stil. Toch, ik vond de sfeer in het stadion verder echt fantastisch. Zo'n intense avond heb ik nog niet eerder meegemaakt. We moesten 99 minuten gefocust blijven.”