Heet van de Herdgang | ‘PSV kan de komende weken een droomstart maken’

PSV schudt jaren van Champions Lea­gue-droog­te op deze manier af en Bosz boekt al snel vooruit­gang

Enorme blijdschap in het Philips Stadion woensdagavond, want PSV zit na vijf jaar weer in de groepsfase van de Champions League. Donderdagmiddag loot de ploeg vanuit pot drie mee in de ballenbak voor het belangrijkste toernooi van de UEFA.