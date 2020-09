Hendrix nog in de wachtkamer voor transfer

Voor Jorrit Hendrix is een transfer nog lang geen uitgemaakte zaak. Hij wil best vertrekken bij PSV, maar de huidige situatie bij de club en op de transfermarkt kan zijn verblijf verlengen.

Jorrit Hendrix wisselde een tijdje terug van zaakwaarnemer. Niet zelden duidt zo'n overgang op de wens om een transfer te kunnen maken. De 25-jarige middenvelder stond vorig jaar in de belangstelling van het Italiaanse Bologna, maar een transfer kwam er niet. Nu is er interesse van Serie A-club Spezia en opnieuw zal het ingewikkeld zijn om een overstap te realiseren.

Financiële regels

De Italianen wilden hem in eerste instantie huren en gaven bij PSV en de zaakwaarnemer aan niet veel te kunnen betalen, omdat eigenaar Gabriele Volpi vanwege financiële regels van de Italiaanse bond alleen geleidelijk in de club kan investeren. Hendrix ziet een overstap naar de Italiaanse eredivisie en een hereniging met keeper Jeroen Zoet best zitten, maar PSV is op dit moment niet bereid om mee te werken.

Zoet mocht voor een klein bedrag weg, maar voor Hendrix geldt dit niet. Ook niet nu trainer Roger Schmidt hem niet als basisspeler ziet. De Duitser deed zondag in het duel met FC Groningen een beroep op hem als invaller en daarin liet Hendrix weer eens zien een prima twaalfde man te kunnen zijn. Nu Érick Gutiérrez geblesseerd is en er misschien wel tot in november uit is, hoeft er maar weinig te gebeuren of Hendrix speelt gewoon. Wel zou in het geval van een inkomende transfer zijn positie nog kunnen veranderen

Transfervrij

Complicerende factor voor Hendrix is dat zijn contract - net als eerder de verbintenis van Zoet - over negen maanden afloopt. Een nieuwe aanbieding bleef uit, waardoor PSV tot 6 oktober nog de kans heeft om op de transfermarkt een aardig bedrag aan Hendrix te verdienen. In de winterse transferperiode (in januari) is hij niet veel meer waard en volgend jaar in juni is hij transfervrij.

Mocht de komende weken geen enkele club doorpakken, dan is het denkbaar dat hij op die ongebruikelijke manier weg kan bij PSV. Het is op dit moment niet aannemelijk dat hij in deze constellatie nóg een jaar bij kan tekenen en bovendien heeft Hendrix zelf de wens om nog eens in een grote competitie te acteren. Als de eenmalig international nu al de stap wil zetten, moet Spezia gewoon een kleine drie miljoen euro kunnen overleggen. Zo niet, dan maakt Hendrix bij het uitblijven van andere aanbiedingen zijn zeventiende jaar bij PSV vol. Of een andere club moet zich nog melden.

Zelf heeft hij de ambitie om dat in een andere rol als reserve te doen. Schmidt liet eerder intern doorschemeren voor Hendrix in het huidige PSV geen heel prominente positie te zien, maar uit zijn invalbeurt in Groningen kan Hendrix toch nog hoop putten dat hij op de nodige speeltijd kan rekenen.