Hendrix over Europa League-wedstrijd op Cyprus: ‘Het zijn zware tijden, maar er staat een gemotiveerd PSV’

Hendrix had het in het GSP Stadion in de Cypriotische hoofdstad nog wel even over de Europa League-wedstrijd tegen Omonia, maar het ging toch vooral over het coronavirus, dat PSV in zijn greep houdt. Liefst negen spelers ontbraken gisteren vanwege het virus: PSV doet er alles aan om Teze en Zahavi vandaag alsnog op het eiland te krijgen, het tweetal werd gisteren nog geweigerd door de Cypriotische overheid. Hendrix toont zich ondanks de vele ontbrekende spelers strijdbaar. ,,Het zijn zware tijden, waarin we helaas veel spelers moeten missen. Maar ik kan je verzekeren dat er tegen Omonia een gemotiveerd PSV op het veld staat”, benadrukt de middenvelder.

Quote We volgen alle regels. Dat iemand dan toch positief test, is toeval Jorrit Hendrix

Nee, Hendrix verschuilt zich niet achter de waslijst aan afwezigen. Hij dacht er - net als zijn teamgenoten - ook geen moment aan om niet te spelen tegen Omonia. De regels zijn namelijk simpel, legde Hendrix uit: mits PSV dertien veldspelers en één doelman heeft, kan er gewoon gevoetbald worden. ,,We hebben nog genoeg spelers over, dan weet je dat je moet spelen. We moeten er ook niet te veel bij stil staan en gaan er het beste van maken.”

Volledig scherm Jorrit Hendrix was een van de vijftien veldspelers van PSV die woensdagavond in Nicosia op het trainingsveld verscheen. © BSR Agency

Uitdaging

Zelf maakt de middenvelder er ook het beste van. Hendrix zat in de voorronde tegen NS Mura nog op de tribune en moest in de eredivisie aanvankelijk ook op zijn kans wachten. Tegen Vitesse stond Hendrix echter voor het eerst in de basis en droeg hij - bij afwezigheid van Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Donyell Malen (die wel op de bank zat) - de aanvoerdersband. Ook vanavond tegen Omonia zal hij starten. Hij ziet het als een ‘uitdaging’ om het zo goed mogelijk te doen met de spelers die PSV tot zijn beschikking heeft. ,,We zijn blij dat we kunnen spelen met de spelers die hier nu zijn. We zitten ook in een bevoorrechte situatie dat we nog mogen voetballen.”

Corona heeft dus impact, maar Hendrix probeert zich ondertussen ook zoveel mogelijk op het voetbal te richten. ,,Ik vertrouw de medische mensen in ons team, we doen genoeg tests. En zo lang ik negatief blijf testen, koester ik dat. We volgen ook echt alle regels. Dat iemand dan toch positief test is écht toeval, iedereen kan het krijgen.”