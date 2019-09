Hendrix terug aan het front en bij PSV logische vervanger Gutíerrez

Video Jorrit Hendrix: ‘Spelen in de Europa League is ook gewoon spelen op topniveau’

18 september Namens de spelersgroep van PSV blikte Jorrit Hendrix woensdag vooruit op de Europa League-topper tegen Sporting Portugal van donderdag. PSV begroet in eigen huis zo'n 30.000 toeschouwers en dat is nogal een verschil met de thuisduels in de groepsfase in eerdere edities van het toernooi. Hendrix maakt grote kans om te gaan spelen, nu Érick Gutiérrez nog geblesseerd is.