Hendrix verliest zijn nuchterheid nooit: ‘Probeer altijd op een positieve manier steentje bij te dragen’

In de warmte van Doha confronteren we Jorrit Hendrix na een zware training met een kille, maar voor hem best prettige statistiek. Wint PSV ook de komende twee wedstrijden in de eredivisie en komt hij in actie, dan is Hendrix de speler met het hoogste winpercentage aller tijden in de 63 jaar waarin de nationale voetbalcompetitie wordt georganiseerd.