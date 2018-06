Het besef daalt in bij PSV: Cocu wil en gaat ook weg

Fenerbahçe meldt zich bij PSV en onderhan­delt over transfer Cocu

17 juni De Turkse topclub Fenerbahçe heeft zich dit weekend officieel bij PSV gemeld voor een directe overname van coach Phillip Cocu. De clubs onderhandelen momenteel over een transfer van de trainer, die in Eindhoven nog een contract tot 2019 heeft. Zondag is daar nog geen akkoord over bereikt.