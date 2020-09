Het blijft nog even spitsuur bij PSV, dat ook nog spelers wil verkopen

Heel PSV snakt naar het moment waarop John de Jong het gordijn opentrekt

23 augustus Wie zaterdagavond naar PSV - Eintracht Frankfurt (1-2) keek, zag vanuit Eindhovens perspectief een ploeg die graag wilde, maar niet kon. Vooral na rust was de pijp bij PSV leeg. Het gaspedaal werd soms nog wel ingedrukt, maar het had meestal hetzelfde effect als in een auto waarin de pook in de versnellingsbak in z'n vrij staat. Cody Gakpo was ook nu weer de uitzondering die de regel bevestigde en profiteerde van een slippertje in de Duitse defensie. Waarom? Door alert te zijn, druk op de tegenstander te willen houden en ook in een fase waarin het niet loopt vooruit te blijven denken.