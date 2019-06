Het complete concept-programma: PSV opent de eredivisie in Enschede, bij FC Twente

Op zaterdag 3 augustus om 20.45 uur gaat het nieuwe voetbaljaar voor de Eindhovenaren in de eredivisie beginnen, met een uitduel met FC Twente dus. PSV is dan al even bezig, omdat op 23 of 24 juli al de eerste wedstrijd in de tweede voorronde in de Champions League wordt afgewerkt. Daarnaast is er op 27 juli het duel om de Johan Cruijff Schaal en op 30 of 31 juli de return in de tweede Champions League-voorronde. Speelronde 2 tot en met 5 staan voor PSV op zaterdagavond ingepland, maar dit kan nog veranderen als PSV Europese verplichtingen heeft.